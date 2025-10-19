le stelle di branko ecco le previsioni di domenica 19 ottobre

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 19 ottobre 2025. Ariete Non impuntatevi oggi su fatti di scarsa importanza – e tantomeno per i soldi – con il vostro amore di sempre, Luna è in Bilancia accanto a Venere e al Sole, sono nuvole passeggere, cercate di ragionare anche quando la vostra testa arietina s'infiamma. È vero che le liti aumentano la passione ma possono lasciare strascichi. Fra pochi giorni il panorama stellare sarà molto più semplice per voi, anche gli affari arriveranno al traguardo che vi aspettate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

