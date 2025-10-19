Le seconde linee del Napoli non reggono il confronto Gilmour non è Lobotka Repubblica

In parte sembra di dire l’ovvio, ma è chiaro che Gilmour non sia Lobotka e che attualmente Neres non sia Politano. Repubblica si sofferma sulla forza delle seconde linee del Napoli, che ieri pomeriggio è sceso in campo con Beukema e Jesus, con Neres e Gilmour e con Lucca davanti. Gli assenti: non solo McTominay e Hojlund (che già basterebbero) ma pure Rrahmani e Buongiorno – poi entrato – e anche Lobotka. Insomma mezza squadra. E la mezza squadra che li ha sostituiti non è parsa reggere il confronto. Le seconde linee non sono all’altezza, Gilmour non è Lobotka (Repubblica). Scrive così Marco Azzi su Repubblica: “Competere su più fronti è meno facile e il Napoli è stato costretto a prenderne atto anche a Torino, dove le seconde linee di Conte non sono state all’altezza dei cinque titolari assenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

