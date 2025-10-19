Le scuole in visita alla mostra delle tradizioni di Pisa che si amplierà ancora
Nella mattinata di venerdì 17 ottobre due classi della scuola dell’infanzia 'Suore Immacolatine - Centro sociale', insieme all’assessore alle tradizioni Filippo Bedini, hanno visitato la Mostra permanente delle tradizioni della storia e dell'identità di Pisa, allestita nella Sala Umberto Moschini. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
