Le scuole in visita alla mostra delle tradizioni di Pisa che si amplierà ancora

Pisatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di venerdì 17 ottobre due classi della scuola dell’infanzia 'Suore Immacolatine - Centro sociale', insieme all’assessore alle tradizioni Filippo Bedini, hanno visitato la Mostra permanente delle tradizioni della storia e dell'identità di Pisa, allestita nella Sala Umberto Moschini. 🔗 Leggi su Pisatoday.it



