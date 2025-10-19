Le rivelazioni di Bobby Solo a ' Ciao Maschio' | Sono un sopravvissuto Ho provato droghe e alcol

Un'intervista a 'cuore aperto'. È quella che ha concesso Bobby Solo a Nunzia De Girolamo durante la puntata di "Ciao Maschio" che è andata in onda sabato 18 ottobre.Roberto Satti, questo il vero nome di Bobby Solo, nato a Roma il 18 marzo 1945, ma residente da tantissimi anni ad Aviano, in. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Ciao Maschio oggi in tv sabato 18 ottobre: ospiti Raz Degan, Sergio Friscia e Bobby Solo - Ciao maschio condotto da Nunzia De Girolamo torna con un nuovo appuntamento alle 17. Come scrive corrieredellumbria.it

“Droghe, alcol e fumo. Sono un sopravvissuto”: la confessione di Bobby Solo - Ospite di Nunzia De Girolamo a "Ciao Maschio", Bobby Solo ripercorre gli eccessi del passato: dalla droga fino all'alcol. Si legge su newsmondo.it

Ciao Maschio 18 ottobre: De Girolamo con Degan e Bobby Solo su Rai1 - Il sabato pomeriggio di Rai1 si prepara ad affrontare un tema delicato e attuale con la consueta leggerezza e profondità che caratterizza uno dei programmi ... Secondo lifestyleblog.it