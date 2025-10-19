le rime dantesche di lastrico per la primavera del teatro civico

È Maurizio Lastrico l’ultima novità nel cartellone di spettacoli extra abbonamento in programma al Teatro Civico. L’attore, stand up comedian, comico e cabarettista, sarà in scena sul palco spezzino sabato 18 aprile alle 21 con il suo nuovo spettacolo ‘Sul Lastrico’. Chiunque lo conosca associa i suoi spettacoli alle rime dantesche, con le quali ha conquistano il pubblico per ironia e divertimento, raccontando la sua vita, le gioie e le sfighe, nelle quali ci si può identificare. In questo nuovo spettacolo Maurizio Lastrico parlerà della sua vita e della sua carriera, giocando sempre con le rime dantesche ma non solo, coinvolgendo il pubblico ad interagire durante lo show. 🔗 Leggi su Lanazione.it

