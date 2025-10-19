Le richieste dei cinofili dei Vigili del fuoco | Ci riconoscano come specialità

"Le nostre unità rappresentano un’eccellenza del Corpo nazionale, ma vivono e operano grazie esclusivamente al buon senso, alla passione e al sacrificio dei singoli operatori". È la richiesta avanzata in una nota stamoa dalle unità cinofile dei Vigili del fuoco, che "operano in prima linea in ogni scenario di emergenza: terremoti, crolli, valanghe, ricerche di persone scomparse o disperse. Dietro ogni intervento si celano anni di addestramento, sacrifici personali e un legame inscindibile tra vigile e cane, riconosciuto e apprezzato anche a livello internazionale. Eppure, in Italia, questa componente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco non è ancora ufficialmente riconosciuta come specialità, a differenza di quanto accade in altri corpi dello Stato – Forze armate, Forze di polizia, Guardia di finanza – dove le unità cinofile godono di riconoscimento giuridico ed economico". 🔗 Leggi su Lanazione.it

