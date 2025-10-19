Le ricette il corriere e il sistema Pavia | nella condanna di Scoppetta le relazioni di Venditti
L'ex maresciallo Antonio Scoppetta è attualmente l'unico condannato nel "sistema Pavia", quell'intreccio di favori, scambi e informazioni che è sotto accusa nelle indagini "Clean" e "Clean 2" condotta dall'attuale procura di Pavia, guidata dal procuratore Fabio Napoleone. Un sistema che, scrivono i giudici nelle motivazioni della condanna a 4 anni e 6 mesi, come riporta Repubblica, emerge nella " totale deviazione di Scoppetta dalla sua funzione di pubblico ufficiale di polizia giudiziaria dai fini istituzionali piegati a interessi privati ". L'ex maresciallo, in questa vicenda, è noto anche come "postino": è stato accusato dall'imprenditore Carlo Primo Boiocchi di essere sempre " di fretta perché diceva di essere impegnato a portare le 'ricette' da Venditti a Ciocca e viceversa ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
