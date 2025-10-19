Le protesi al pene sono più che raddoppiate nell’ultimo anno tra i miei pazienti anche giovani

Sono sempre più numerosi gli impianti di protesi del pene, in Italia. Un raddoppio, indicherebbero i dati. Tra i dati, spiega a Repubblica il professor Aldo Franco De Rose, urologo e andrologo genovese, presidente dell’ Associazione andrologi italiani (AssAI) non solo pazienti oncologici, ma anche diabetici, persone con lesioni neurologiche, vasculopatici, e chi ha subito incidenti stradali, o sul lavoro, con traumi al bacino, o la sindrome di La Peyronie che induce disfunzione erettile. Tra loro anche giovani. Non solo una «questione sessuale». Dopo l’impianto, spiega De Rose, «i pazienti dicono di vivere “una seconda giovinezza sessuale”, con soddisfazione al 98%, e anche l’85% delle partner conferma». 🔗 Leggi su Open.online