Le pillole di Polly | recensione di Tanta ancora vita di Viola Ardone
Quando si è sul punto di annegare, annaspando in cerca di un po’ d’aria, bisogna decidere velocemente se nuotare o andare a fondo. Scegliere la vita, tuttavia, non sempre è così facile. Di certo, non lo è se si sta attraversando un periodo di sofferenza tanto forte da mozzare il fiato. Perché è allora che la depressione, cattiva consigliera, cerca di convincere chi sta nel bel mezzo del suo inferno personale che non ha speranze, e che niente di bello potrà più accadergli. E allora, la tentazione di cedere e di abbandonarsi all’abisso della disperazione è forte. A meno che non sopraggiunga qualcosa, o qualcuno, a cambiare le carte in tavola. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
News recenti che potrebbero piacerti
Hennè in pillole sta ripartendo! Ancora pochi giorni per sfruttare la possibilità di acquistare il corso completo scontato (pagabile anche a rate!) ? 5 moduli, 18 lezioni, 45 ore tra teoria e pratica, 15 dispense, 12 workbook e tutto il materiale di consumo da usar - facebook.com Vai su Facebook
Le pillole di Polly: recensione di “Camminando tra i fiori scalzi” di Nicola Pesce - Quando si è vecchi e soli, è fin troppo facile perdere la speranza che qualcosa di bello possa ancora accadere; così, si rinuncia a vivere e ci si ... Come scrive romadailynews.it
Le pillole di Polly: recensione di “Precipizio” di Robert Harris - Quando il mondo si trova sull'orlo del precipizio, un capo di Stato ha il dovere di diventare un punto di riferimento per il popolo che rappresenta e che ... Scrive romadailynews.it