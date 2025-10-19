Quando si è sul punto di annegare, annaspando in cerca di un po’ d’aria, bisogna decidere velocemente se nuotare o andare a fondo. Scegliere la vita, tuttavia, non sempre è così facile. Di certo, non lo è se si sta attraversando un periodo di sofferenza tanto forte da mozzare il fiato. Perché è allora che la depressione, cattiva consigliera, cerca di convincere chi sta nel bel mezzo del suo inferno personale che non ha speranze, e che niente di bello potrà più accadergli. E allora, la tentazione di cedere e di abbandonarsi all’abisso della disperazione è forte. A meno che non sopraggiunga qualcosa, o qualcuno, a cambiare le carte in tavola. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “Tanta ancora vita” di Viola Ardone