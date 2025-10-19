Le pietre trecentesche della rocca di Montefiore prese a martellate
La denuncia arriva da Italia Nostra: "Le pietre trecentesche della Rocca di Montefiore prese a martellate. Così vengono utilizzati i fondi del Pnrr ". Tra lo sconcerto dei residenti, segnala la sezione di Valmarecchia, Forlì e Ravenna dell’associazione, "durante i lavori uno sconcertante sfregio è stato eseguito sulle pluricentenarie mura della rocca, risalente al periodo malatestiano. Dopo una serie di scavi, la rimozione di parte della storica pavimentazione alla ‘pesarese’, la posa di ferri da armatura per una consistente gettata di cemento a ridosso della muratura, sotto a un’apertura esistente sono state addirittura scalpellate le pietre trecentesche". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
