Le pagelle di Como-Juve | Caqueret ispira solidità Perrone Kalulu subito l’errore Il calo di Cambiaso

Como, 19 ottobre 2025 – Cade la Juve. Il Como ritrova il successo dopo due pareggi consecutivi e lo fa contro i bianconeri, che incassano la prima sconfitta in campionato: 2-0 nel match del Sinigaglia, decidono i gol di Kempf e di un superlativo Nico Paz, autore anche dell'assist per la rete del difensore. Le pagelle del Como. BUTEZ 7. Poco impegnato nel primo tempo, nel secondo presente, attento e determinato. SMOLCIC 6,5. Ha il compito di fermare Yildiz e ci riesce parzialmente. KEMPF 7,5. Oltre il gol, grande presenza in difesa, sfiora ancora il raddoppio. Solo una testata di Ramon lo ferma, ma lui resiste. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle di Como-Juve: Caqueret ispira, solidità Perrone. Kalulu, subito l’errore. Il calo di Cambiaso

