BLEVE 7. Determinante in almeno due interventi. RUGGERI 6. Attento e preciso nel primo tempo ma in difficoltà nella ripresa. Non riesce ad arginare Meazzi. Dall’87’ OLIANA n.g. ILLANES 6,5. Il migliore della retroguardia con letture giuste e pochi fronzoli. IMPERIALE 5,5. Non una buona giornata per lui in ritardo nelle chiusure in entrambe le azioni dei gol del Pescara. ZANON 6,5. Inizia il match con un assist sontuoso e in generale assicura dinamicità sulla destra. SCHIAVI 6,5. Bella l’intuizione da cui nasce il vantaggio azzurro. Uomo d’equilibrio di cui si sente la mancanza al momento dell’uscita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Bleve determinante. Intuitivo Schiavi. Illanes una garanzia