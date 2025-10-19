le ordinanze del sindaco per tutelare la salute

Proseguono le indagini per chiarire le cause dell’incendio che nella serata di ieri ha colpito il magazzino della Mb, azienda di elettronica con sede in località Vallone, a Camucia. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente, distruggendo una parte consistente del magazzino e danneggiando il materiale custodito all’interno. Solo grazie al lavoro tempestivo dei vigili del fuoco di Cortona, coordinati dall’ispettore Fabio Cioni, il rogo non si è esteso all’intero stabile. Secondo una prima ricostruzione, il fuoco potrebbe essere partito da un portacenere collocato all’esterno dello stabile, nei pressi di alcuni cartoni e materiali di imballaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

