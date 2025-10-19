Dietro ogni malattia c’è sempre il ’dopo’ che è supportato anche dalla riabilitazione. Fondamentale per il ritorno a ciò che prima era scontato. Grosseto pioniera in questo campo con un nuovo progetto, grazie ad un macchinario da posizionare davanti agli occhi che permette di vedere oggetti e spostarli con le mani, un modo dunque, per migliorare la capacità neuroplastiche del paziente. L’ ictus rappresenta una delle principali cause di disabilità. Tra queste, i disturbi cognitivi e motori sono tra i più invalidanti e spesso interferiscono con il recupero funzionale. Lo studio, promosso dalla Asl attraverso l’Unità di Riabilitazione di Grosseto, valuterà l’efficacia di un nuovo protocollo che integra esercizi cognitivi e motori in un ambiente virtuale immersivo e interattivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le nuove frontiere. La riabilitazione trova un’alleata. E’ la realtà virtuale