Le migliori idee regalo in assoluto per i veri appassionati di Formula 1
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Se hai un amico, un fidanzato o un parente che sparisce davanti alla TV durante il weekend per guardare la Formula 1, sappi una cosa: trovare il regalo giusto non è impossibile. Dimentica calzini anonimi e cravatte noiose, perché qui parliamo di idee che faranno battere il cuore come un sorpasso di Verstappen all’ultima curva. E no, non è strettamente necessario tifare Ferrari per entrare nel mood: ci sono chicche perfette per ogni team di F1. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
