Le location della quarta stagione di Makari dov'è stata girata la serie Rai con Claudio Gioè

La serie tv con Claudio Gioè mette in scena posti straordinari, che diventano veri e propri protagonisti del programma. Si scopre la Sicilia più autentica, tra il borgo Macari e San Vito Lo Capo, per un viaggio all'interno della tradizione italiana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Makari 4: quando inizia, anticipazioni, location e puntate - Makari 4 torna in televisione con nuovi misteri da svelare: scopriamo quando inizia, anticipazioni, location e puntate. Secondo donnaglamour.it

Màkari 4, la serie Tv con Claudio Gioè: anticipazioni, quante puntate sono, quando finisce - Domenica 19 ottobre inizia la quarta stagione di Makary: Saverio Lamanna l’arrivo della figlia Arianna e vecchi sentimenti che riaffiorano tra misteri e colpi di scena in Sicilia. Segnala libero.it