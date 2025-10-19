Le location della quarta stagione di Makari dov'è stata girata la serie Rai con Claudio Gioè

Fanpage.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La serie tv con Claudio Gioè mette in scena posti straordinari, che diventano veri e propri protagonisti del programma. Si scopre la Sicilia più autentica, tra il borgo Macari e San Vito Lo Capo, per un viaggio all'interno della tradizione italiana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

location quarta stagione makariLe location della quarta stagione di Makari, dov’è stata girata la serie Rai con Claudio Gioè - La serie tv con Claudio Gioè mette in scena posti straordinari, che diventano veri e propri protagonisti del programma ... Lo riporta fanpage.it

location quarta stagione makariMakari 4: quando inizia, anticipazioni, location e puntate - Makari 4 torna in televisione con nuovi misteri da svelare: scopriamo quando inizia, anticipazioni, location e puntate. Secondo donnaglamour.it

location quarta stagione makariMàkari 4, la serie Tv con Claudio Gioè: anticipazioni, quante puntate sono, quando finisce - Domenica 19 ottobre inizia la quarta stagione di Makary: Saverio Lamanna l’arrivo della figlia Arianna e vecchi sentimenti che riaffiorano tra misteri e colpi di scena in Sicilia. Segnala libero.it

Cerca Video su questo argomento: Location Quarta Stagione Makari