Dolore, cordoglio, riflessione. L’omicidio del 23enne di Fabriano, accoltellato nel parcheggio dell’Università di Perugia, ha aperto una ferita nel cuore cittadino. La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e l’assessore regionale alle Politiche Giovanili, Fabio Barcaioli, hanno espresso a nome dell’intera Giunta il più profondo sgomento e dolore per la tragica notizia della morte del ragazzo. "È straziante ed è insopportabile sapere che una vita così giovane sia stata spezzata - dichiara la presidente Proietti. In questo momento di immensa sofferenza, la Regione Umbria si stringe con affetto e solidarietà ai familiari del giovane, ai quali porgiamo le nostre più sentite e sincere condoglianze". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Le lacrime della città. Regione e Comune: "Siamo tutti sconvolti"