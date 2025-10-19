Le lacrime della città Regione e Comune | | Siamo tutti sconvolti
Dolore, cordoglio, riflessione. L’omicidio del 23enne di Fabriano, accoltellato nel parcheggio dell’Università di Perugia, ha aperto una ferita nel cuore cittadino. La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e l’assessore regionale alle Politiche Giovanili, Fabio Barcaioli, hanno espresso a nome dell’intera Giunta il più profondo sgomento e dolore per la tragica notizia della morte del ragazzo. "È straziante ed è insopportabile sapere che una vita così giovane sia stata spezzata - dichiara la presidente Proietti. In questo momento di immensa sofferenza, la Regione Umbria si stringe con affetto e solidarietà ai familiari del giovane, ai quali porgiamo le nostre più sentite e sincere condoglianze". 🔗 Leggi su Lanazione.it
