Le Iene tornano con Emma e Lorenzo Zurzolo ospiti
Dopo il caso bomba della scorsa settimana che ha coinvolto Asia Vitale, Le Iene tornano questa sera, domenica 19 ottobre, in prima serata su Italia 1, con nuovi servizi e inchieste. Al timone, come sempre, Veronica Gentili e Max Angioni. Tra gli ospiti del nuovo appuntamento: la cantante Emma e l’attore Lorenzo Zurzolo, Italo Balbo nella serie del 2025 M – Il Figlio del Secolo. Anticipazioni e servizi del 19 ottobre 2025. Daniele Bonistalli. La iena Daniele Bonistalli fa luce sulla vicenda che vede coinvolto un uomo che avrebbe percepito per oltre cinquant’anni un’indennità da cieco assoluto, accumulando un presunto danno erariale di oltre un milione di euro. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
