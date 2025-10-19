Le Iene stasera 19 ottobre | in studio ospiti Emma e Lorenzo Zurzolo

19 ott 2025

(Adnkronos) – Stasera, domenica 19 ottobre, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con ‘Le Iene’, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Ospiti in studio: la cantante Emma e l’attore Lorenzo Zurzolo.  Nella puntata: Daniele Bonistalli fa luce sulla vicenda che vede coinvolto un uomo che avrebbe percepito per oltre cinquant’anni un’indennità da . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

