Le Iene Show | anticipazioni servizi e scherzi di oggi 19 ottobre 2025
Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 19 ottobre. Questa sera, domenica 19 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 19 ottobre. Anticipazioni. Nella puntata di Le Iene Show di oggi, domenica 19 ottobre 2025, saranno ospiti in studio la cantante Emma Marrone e l’attore Lorenzo Zurzolo. Tra le inchieste della puntata, la “iena” Daniele Bonistalli fa luce sulla vicenda di un uomo che avrebbe percepito per oltre cinquant’anni un’ indennità da cieco assoluto, pur essendo perfettamente in grado di vedere, accumulando un presunto danno erariale da oltre un milione di euro. 🔗 Leggi su Tpi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Da inviato de Le Iene ad allevatore di cavalli in Normandia: la vita di Peppe Quintale ha preso una svolta inattesa. Ora però torna in tv con Tale e Quale Show, pronto a sorprendere di nuovo. - facebook.com Vai su Facebook
Il nostro @GastonZama è volato in Arizona per seguire il funerale di Charlie Kirk tra politica, religione, trumpismo e americanismo #LeIene - X Vai su X
Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 12 ottobre - Le Iene Show: anticipazioni, servizi, ospiti, scherzi, interviste e streaming della puntata di oggi, 12 ottobre, ore 21,20 su Italia 1 ... Scrive tpi.it
Le Iene Show 2025, stasera su Italia 1: servizi ed anticipazioni della puntata del 12 ottobre - Nuovo appuntamento con Le Iene Show 2025 in diretta su Italia 1 e Mediaset Infinity: ospiti ed inchieste di stasera, 12 ottobre. Riporta superguidatv.it
Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 5 ottobre 2025 - Le Iene Show: anticipazioni, servizi, ospiti, scherzi, interviste e streaming della puntata di oggi, 5 ottobre, ore 21,20 su Italia 1 ... Riporta tpi.it