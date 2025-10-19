Le Iene Show | anticipazioni servizi e scherzi di oggi 19 ottobre 2025

Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 19 ottobre. Questa sera, domenica 19 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 19 ottobre. Anticipazioni. Nella puntata di Le Iene Show di oggi, domenica 19 ottobre 2025, saranno ospiti in studio la cantante Emma Marrone e l’attore Lorenzo Zurzolo. Tra le inchieste della puntata, la “iena” Daniele Bonistalli fa luce sulla vicenda di un uomo che avrebbe percepito per oltre cinquant’anni un’ indennità da cieco assoluto, pur essendo perfettamente in grado di vedere, accumulando un presunto danno erariale da oltre un milione di euro. 🔗 Leggi su Tpi.it

