Le Iene anticipazioni del 19 ottobre 2025 | Emma e Lorenzo Zurzolo in studio tre inchieste che faranno discutere

Le Iene tornano domenica 19 ottobre 2025 in prima serata su Italia 1 con Veronica Gentili e Max Angioni: ecco le anticipazioni. Ospiti in studio Emma e Lorenzo Zurzolo; in scaletta un servizio sul presunto "falso cieco", nuovi elementi sul caso Garlasco e un approfondimento sulla strage di Castel d'Azzano. Indice. Le Iene, anticipazioni del 19 ottobre 2025 Ospiti della puntata. L'uomo "fintamente cieco": cosa vedremo. Caso Garlasco: nuove testimonianze e timeline. Castel d'Azzano: le domande dopo la tragedia. Orari, dove vederlo e come recuperare. FAQ Le Iene anticipazioni del 19 ottobre 2025. Le Iene, anticipazioni del 19 ottobre 2025 Ospiti della puntata.

