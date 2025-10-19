Le Iene anticipazioni del 19 ottobre 2025 | Emma e Lorenzo Zurzolo in studio tre inchieste che faranno discutere

Atomheartmagazine.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Iene tornano domenica 19 ottobre 2025 in prima serata su Italia 1 con Veronica Gentili e Max Angioni: ecco le anticipazioni. Ospiti in studio Emma e Lorenzo Zurzolo; in scaletta un servizio sul presunto “falso cieco”, nuovi elementi sul caso Garlasco e un approfondimento sulla strage di Castel d’Azzano. Indice. Le Iene, anticipazioni del 19 ottobre 2025 Ospiti della puntata. L’uomo “fintamente cieco”: cosa vedremo. Caso Garlasco: nuove testimonianze e timeline. Castel d’Azzano: le domande dopo la tragedia. Orari, dove vederlo e come recuperare. FAQ Le Iene anticipazioni del 19 ottobre 2025. Le Iene, anticipazioni del 19 ottobre 2025 Ospiti della puntata. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

le iene anticipazioni del 19 ottobre 2025 emma e lorenzo zurzolo in studio tre inchieste che faranno discutere

© Atomheartmagazine.com - Le Iene, anticipazioni del 19 ottobre 2025: Emma e Lorenzo Zurzolo in studio, tre inchieste che faranno discutere

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

iene anticipazioni 19 ottobreLe Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 19 ottobre 2025 - Le Iene Show: anticipazioni, servizi, ospiti, scherzi, interviste e streaming della puntata di oggi, 19 ottobre, ore 21,20 su Italia 1 ... Si legge su tpi.it

iene anticipazioni 19 ottobreDelitto Garlasco in Tv, le Iene irrompono nelle indagini: “nuove testimonianze” svelate. Cosa succede - Poi la tragedia di Castel d’Azzano e l’incredibile vicenda del falso cieco: ecco le anticipazioni. Scrive libero.it

iene anticipazioni 19 ottobreLe Iene su Italia 1: i servizi di oggi, domenica 19 ottobre - Matteo Viviani e la tragedia dei tre Carabinieri morti a Castel d'Azzano. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Iene Anticipazioni 19 Ottobre