Emma Marrone, “Brutta Storia” è la sigla della nuova puntata de Le Iene 2025. La sigla di apertura della puntata di stasera, domenica 19 ottobre 2025, de Le Iene 2025 è “Brutta storia”, il nuovo potente singolo di Emma Marrone. La canzone, con il suo ritmo deciso e il testo intenso, accompagna perfettamente l’atmosfera del programma, noto per il suo tono diretto e incisivo. La voce di Emma, carica di energia e personalità, contribuisce a creare un’introduzione forte e d’impatto in grado di catturare l’attenzione del pubblico e di trasmettere la forza e la determinazione che da sempre caratterizzano sia l’artista che il format televisivo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Le Iene 2025, Emma Marrone presenta il nuovo singolo “Brutta Storia” | Video Mediaset