Le Iene 2025 Emma Marrone presenta il nuovo singolo Brutta Storia | Video Mediaset
Emma Marrone, “Brutta Storia” è la sigla della nuova puntata de Le Iene 2025. La sigla di apertura della puntata di stasera, domenica 19 ottobre 2025, de Le Iene 2025 è “Brutta storia”, il nuovo potente singolo di Emma Marrone. La canzone, con il suo ritmo deciso e il testo intenso, accompagna perfettamente l’atmosfera del programma, noto per il suo tono diretto e incisivo. La voce di Emma, carica di energia e personalità, contribuisce a creare un’introduzione forte e d’impatto in grado di catturare l’attenzione del pubblico e di trasmettere la forza e la determinazione che da sempre caratterizzano sia l’artista che il format televisivo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
(Adnkronos) - Stasera, domenica 19 ottobre, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con 'Le Iene', condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Ospiti in studio: la cantante Emma e l’attore Lorenzo Zurzolo. Nella puntata: Daniele Bonistalli fa luce sull - facebook.com Vai su Facebook
Emma Marrone, “Brutta Storia” è la sigla della nuova puntata de Le Iene 2025 - La sigla di apertura di questa puntata de Le Iene è “Brutta storia”, il potente brano interpretato da Emma Marrone. Si legge su superguidatv.it
Le Iene 2025, Emma presenta il nuovo singolo “Brutta Storia” | Video Mediaset - Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di informazioni per chi vuole avere notizie sempre aggiornate sul variegato mondo della televisione o sapere cosa fa in Tv in ogni momento ... Secondo superguidatv.it
Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 19 ottobre 2025 - Le Iene Show: anticipazioni, servizi, ospiti, scherzi, interviste e streaming della puntata di oggi, 19 ottobre, ore 21,20 su Italia 1 ... Riporta tpi.it