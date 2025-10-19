Le Iene 19 ottobre | Emma e Lorenzo Zurzolo tra musica e inchieste

Sbircialanotizia.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera, domenica 19 ottobre, Italia 1 propone un nuovo appuntamento de Le Iene con Veronica Gentili e Max Angioni. In studio due volti amatissimi: la cantante Emma e l’attore Lorenzo Zurzolo. La scaletta intreccia intrattenimento e cronaca con tre inchieste: il “falso cieco”, le nuove piste su Garlasco e la tragedia di Castel d’Azzano. Una . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

le iene 19 ottobre emma e lorenzo zurzolo tra musica e inchieste

© Sbircialanotizia.it - Le Iene, 19 ottobre: Emma e Lorenzo Zurzolo tra musica e inchieste

Contenuti che potrebbero interessarti

iene 19 ottobre emmaLe Iene, stasera 19 ottobre: in studio ospiti Emma e Lorenzo Zurzolo - Stasera, domenica 19 ottobre, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con 'Le Iene', condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Riporta msn.com

iene 19 ottobre emmaLe Iene: ospiti e anticipazioni della puntata del 19 ottobre su Italia 1 - Domenica 19 ottobre, in prima serata su Italia 1, torna un nuovo appuntamento con “Le Iene”, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Veronica ... Da lifestyleblog.it

iene 19 ottobre emmaLe iene, le anticipazioni di domenica 19 ottobre: servizi sul caso Garlasco e alla morte dei tre carabinieri - Domenica 19 ottobre, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le Iene”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Iene 19 Ottobre Emma