Le ibride plug-in emettono quasi quanto le auto a benzina | lo studio che smentisce i dati ufficiali dei test

Le auto ibride plug-in producono emissioni di CO2 quasi cinque volte superiori rispetto ai dati ufficiali comunicati dalle case automobilistiche. Lo sostiene un report di Transport & Environment, la principale associazione europea che spinge per una transizione rapida verso la mobilità elettrica. I ricercatori di T&E hanno analizzato i dati sulle emissioni di 800 mila veicoli — di cui 127mila ibridi plug-in — che circolano sulle strade europee e hanno scoperto che emettono in media il 19% in meno di anidride carbonica — uno dei principali gas serra e responsabili del riscaldamento globale — rispetto ai veicoli a benzina e diesel. 🔗 Leggi su Open.online