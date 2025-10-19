Le ibride plug-in emettono quasi quanto le auto a benzina | lo studio che smentisce i dati ufficiali dei test
Le auto ibride plug-in producono emissioni di CO2 quasi cinque volte superiori rispetto ai dati ufficiali comunicati dalle case automobilistiche. Lo sostiene un report di Transport & Environment, la principale associazione europea che spinge per una transizione rapida verso la mobilità elettrica. I ricercatori di T&E hanno analizzato i dati sulle emissioni di 800 mila veicoli — di cui 127mila ibridi plug-in — che circolano sulle strade europee e hanno scoperto che emettono in media il 19% in meno di anidride carbonica — uno dei principali gas serra e responsabili del riscaldamento globale — rispetto ai veicoli a benzina e diesel. 🔗 Leggi su Open.online
News recenti che potrebbero piacerti
Alla base del problema c'è un utilizzo scorretto da parte di molti utenti https://www.dday.it/redazione/54942/ibride-plug-in-ed-emissioni-non-e-la-tecnologia-a-tradire-ma-luso-che-ne-facciamo - facebook.com Vai su Facebook
Emissioni e costi nascosti delle auto ibride plug-in - X Vai su X
Uno studio incastra le auto ibride plug-in: inquinano quasi quanto quelle a benzina - in emettono "5 volte la quantità di CO2 indicata nei libretti di immatricolazione". Da eunews.it
Svelata la “truffa” delle auto ibride plug-in - Emissioni simili alle auto a benzina e, in alcuni casi, oltre il 600% superiori a quelle dichiarate nei test. Segnala qualenergia.it
Le auto ibride inquinano quasi come quelle a benzina: lo studio che mette in difficoltà l’UE - Un nuovo studio di Transport & Environment rivela che le auto ibride plug- Riporta fanpage.it