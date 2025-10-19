Le grandi derivazioni in Valle fruttano | cinque milioni alla provincia di Sondrio

Regione Lombardia ha provveduto al trasferimento di 8,6 milioni di euro a Città Metropolitana di Milano e alle province interessate dalla presenza di grandi derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico, a titolo di monetizzazione dell’energia gratuita per l’anno 2025 (produzione 2024). A dichiararlo è Massimo Sertori, assessore regionale a Enti locali, montagna, risorse energetiche e utilizzo risorsa idrica. Un importo, quello di quest’anno, inferiore a quello delle annate precedenti. Sertori spiega il perché. "Complessivamente - continua - è stato trasferito ai territori il 43% delle somme spettanti (8,6 milioni di euro su un totale di 20,1 milioni). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

