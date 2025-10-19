Le formazioni ufficiali di Atalanta-Lazio | ancora fuori De Roon tridente morbido per Juric

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Lazio, match valido per la settima giornata di campionato. Dopo aver scontato la squalifica contro il Como, De Roon si accomoda ancora in panchina: sarà Pasalic ad indossare la fascia di capitano e ad affiancare Ederson a centrocampo. Tridente morbido per Juric che sorprende scegliendo Lookman-De Ketelaere-Kamaldeen, fuori Krstovic. Sugli esterni Zappacosta e Bernasconi, confermata in toto la difesa. Le formazioni ufficiali di Atalanta-Lazio. Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Bernasconi; Lookman, Kamaldeen; De Ketelaere.

