Le Fabbriche del vento | Alba capitale italiana dell'Arte contemporanea

Alba è ufficialmente capitale italiana dell’Arte Contemporanea 2027. La proclamazione è avvenuta nel pomeriggio di venerdì 17 ottobre al Ministero della Cultura a Roma, il giorno successivo all’audizione delle quattro città finaliste. “Le fabbriche del vento” ha convinto la giuria per la sua visione diffusa e duratura, capace di rigenerare territori, comunità e linguaggi attraverso . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - “Le Fabbriche del vento”: Alba capitale italiana dell’Arte contemporanea

