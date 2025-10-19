Le Fabbriche del vento | Alba capitale italiana dell’Arte contemporanea

Lidentita.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alba è  ufficialmente capitale italiana dellArte Contemporanea 2027. La proclamazione è avvenuta nel pomeriggio di venerdì 17 ottobre al Ministero della Cultura  a Roma, il giorno successivo all’audizione delle quattro città finaliste. “Le fabbriche del vento” ha convinto la giuria per la sua visione diffusa e duratura, capace di rigenerare territori, comunità e linguaggi attraverso . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

le fabbriche del vento alba capitale italiana dell8217arte contemporanea

© Lidentita.it - “Le Fabbriche del vento”: Alba capitale italiana dell’Arte contemporanea

