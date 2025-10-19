Quando le donne si mettono in gioco, specie per la prevenzione, non ce n’è per nessuno. Ha ragione Bastiano a dire che "è stato bello vederle combattere sui go kart, un’esperienza da ripetere". Un successo questa novità ’in rosa’ dell’edizione 2025 del Gran premio che si corre, come sempre in autunno, nel circuito di Casetta. E di cui è deus ex machina Stefano Berrettini, in sinergia con la Lilt di Gaia Tancredi. Anche se ad occuparsi di organizzare la sfida al femminile è stato Francesco Ticci che ieri pomeriggio si è messo al volante facendo un giro sul go kart con la mitica Rosanna Bonelli, Rompicollo, 91 anni, anche lei presente alla manifestazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le donne si sfidano sui go kart. Vince la fantina Eleonora Paoli