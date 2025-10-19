Le bare di due ostaggi verso Israele

0.12 Secondo quanto comunicato dall'esercito israeliano su X, la Croce Rossa ha consegnato due bare contenenti i corpi di ostaggi deceduti alle forze dell'Idf e dello Shin Bet a Gaza. Le salme, scortate dalle truppe israeliane, hanno attraversato il confine con Israele e sono ora dirette al Centro nazionale di medicina legale, dove verranno avviate le procedure di identificazione ufficiale. Le autorità israeliane non hanno ancora diffuso l'identità delle vittime, in attesa delle verifiche forensi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche questi approfondimenti

Gaza, l’IDF conferma di aver ricevuto altre 2 bare contenenti i corpi di due ostaggi israeliani Secondo Axios Israele avrebbe fornito prove di intelligence agli USA secondo cui Hamas sarebbe in possesso di ulteriori salme degli ostaggi e avrebbe lamentato una - X Vai su X

(Adnkronos) - Altre quattro bare con i resti di altrettanti ostaggi morti consegnati da Hamas a Israele. E' questo, in ordine di tempo, l'ultimo aggiornamento da Gaza arrivato ieri sera, quando i feretri sono stati trasferiti prima nella base delle Idf nella Striscia per p - facebook.com Vai su Facebook

Idf, la Croce Rossa ha ricevuto i resti di due ostaggi - "Secondo le informazioni fornite dalla Croce Rossa, due bare di ostaggi deceduti sono state consegnate alla Croce Rossa e sono in viaggio verso le forze dell'Idf e dell'Isa (Shin Bet) a Gaza". Scrive ansa.it

Israele, consegnati i corpi di altri due ostaggi - La Croce Rossa ha informato l'esercito israeliano che Hamas ha consegnato due bare, contenenti i corpi di due ostaggi uccisi. Come scrive avvenire.it

Medioriente, Idf: "La Croce Rossa ha ricevuto i corpi di due ostaggi" - Le truppe dell' Idf nella Striscia di Gaza hanno ricevuto dalla Croce Rossa le due bare con i corpi di due ostaggi uccisi. Scrive tg.la7.it