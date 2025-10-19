Le bare di due ostaggi verso Israele

0.12 Secondo quanto comunicato dall'esercito israeliano su X, la Croce Rossa ha consegnato due bare contenenti i corpi di ostaggi deceduti alle forze dell'Idf e dello Shin Bet a Gaza. Le salme, scortate dalle truppe israeliane, hanno attraversato il confine con Israele e sono ora dirette al Centro nazionale di medicina legale, dove verranno avviate le procedure di identificazione ufficiale. Le autorità israeliane non hanno ancora diffuso l'identità delle vittime, in attesa delle verifiche forensi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

