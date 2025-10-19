Le aperture d' autunno al complesso storico di San Michele

Il Comitato per la valorizzazione del Complesso storico di San Michele prosegue nel suo impegno di cura e valorizzazione di questo antico bene, le cui origini risalgono al XII secolo. Situato su un suggestivo sperone roccioso, il complesso rappresenta un patrimonio di grande valore storico e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

ATTENZIONE Vogliamo ricordarvi che per questo autunno sono previste APERTURE STRAORDINARIE del RIFUGIO la domenica pomeriggio , e pertanto si continua anche per DOMENICA prossima, 19 OTTOBRE , dalle ore ?15.30 alle 17.30 Vai su Facebook

XIV edizione di Giornate #FAI d'Autunno, aperture di Salerno Visite a contributo libero in 700 luoghi e in 350 città in tutta Italia - X Vai su X

Giornate FAI d’autunno: programma delle aperture a Napoli e nelle province - Oltre 700 luoghi eccezionali, solitamente non visitabili, poco conosciuti e lontani dai consueti itinerari turistici, saranno protagonisti delle Giornate FAI ... Si legge su napolivillage.com

Tornano le Giornate FAI d’Autunno: le aperture speciali a Napoli e provincia - Oltre 700 luoghi eccezionali, solitamente non visitabili, poco conosciuti e lontani dai consueti itinerari turistici, saranno protagonisti delle Giornate FAI d’Autunno 2025, in programma sabato 11 e d ... Scrive napolitoday.it

Viaggio nella bellezza con le ’Giornate Fai d’Autunno’. Aperture d’eccezione e visite speciali in tutta la regione - Porte aperte alla bellezza con le “Giornate Fai d’Autunno“ che oggi e domani propongono anche in Umbria decine di ... Da msn.com