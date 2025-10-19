Le accuse contro Giorgia oltre la doppia morale | attaccata deve applaudire

"La libertà di parola è a rischio quando governa la destra". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, dal palco del congresso del Partito socialista europeo. Leggendo la frase, ho pensato a un lapsus: forse, un po' tardivamente, la segretaria voleva scusarsi per le parole di Landini verso la premier italiana. La versione corretta, ho immaginato, doveva essere: "Quando governa la destra, c'è sempre il rischio di dire qualche parola in libertà ". E invece no. La leader della sinistra intendeva dire proprio quello che ha detto. Ora, detta così, la frase sarebbe già comica. Basta osservare il dibattito politico o anche solo una seduta parlamentare per accorgersi che, in Italia, la libertà di parola non solo è un diritto acquisito, ma pure largamente abusato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

