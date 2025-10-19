Nel 2024, l’Italia ha visto una netta concentrazione del credito ipotecario in otto città in particolare. Secondo il Rapporto dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, queste metropoli hanno assorbito oltre 34 miliardi di euro di capitale finanziato con mutui ipotecari, pari al 31,6% del totale nazionale. Le grandi città catalizzano il credito. Nel complesso, Milano, Roma, Torino, Napoli, Palermo, Bologna, Firenze e Genova hanno registrato una crescita del 6,4% nel numero di immobili ipotecati rispetto al 2023, con un balzo del 31,3% dei capitali erogati. Si tratta di una dinamica che mostra come il credito ipotecario si stia concentrando sempre più nelle aree urbane, dove il valore medio delle operazioni è più elevato e dove la funzione dell’immobile come garanzia finanziaria risulta più solida e diversificata. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Le 8 grandi città che valgono oltre il 31% del capitale ipotecario italiano