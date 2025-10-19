L’Azione Cattolica dei Ragazzi accoglie tanti giovani con C’è spazio per te

Tempo di lettura: 2 minuti Giornata di festa, abbracci e sorrisi presso la palestra de Liceo Scientifico Rummo. Sono 200 tra bambini ed educatori dell’Azione cattolica di Benevento che hanno preso parte alla Festa del Ciao guidata della presidente dell’Azione Cattolica Francesca Mandato. Presenti quasi tutte le Parrocchie della Diocesi, partecipando al nuovo Anno Catechistico soprattutto i ragazzi e le ragazze dai 6 ai 14 anni con giochi, canti, ma anche con momenti di confronto, insomma hanno fatto comunità, dando fine spazio alla preghiera. Presente don Ezio Rotondi, assistente diocesano Acr, i piccoli hanno partecipato a mezzogiorno alla Santa Messa officiata dall’Arcivescovo Felice Acrocca. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - L’Azione Cattolica dei Ragazzi accoglie tanti giovani con “C’è spazio per te”

