Lazio record resiste 93 minuti all’assedio dell’Atalanta | 0-0
Questa Lazio oggi non aveva la forza fisica per vincere, ma ha avuto la enorme forza d’animo che le ha permesso di uscire indenne dall’assedio dell’Atalanta. Un punticino guadagnato a Bergamo vale molto, perché ha dimostrato che i biancocelesti ora sono in grado di lottare a armi pari anche con le squadre più forti. E tutto questo è successo in una partita cominciata con la sfortunata perdita di una colonna come Cancellieri, uscito al 22’ per un problema muscolare, sostituito dal redivivo Isaksen. Nel primo tempo, per la verità, l’iniziativa del gioco è stato dei romani, che non sono tuttavia riusciti a impensierire Carnesecchi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
