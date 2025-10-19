Lazio Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la terza giornata di Serie A Women. Terza partita di campionato per la Juventus Women che ha avuto una partenza lenta in questa Serie A Women: un pari e una sconfitta. Le bianconere fanno visita alla Lazio, avversario storicamente ostico per la squadra di Canzi che è reduce da ko beffa in Champions col Bayern Monaco. Lazio Juventus Women 0-1: sintesi e moviola. 4? Pallonata inattesa per Beccari – Che rimane stordita a terra dopo essere stata colpita al volto 6? Cross pericoloso di Monnecchi – De Jong però raccoglie il pallone in presa sicura 11? Girelli non controlla il lancio di Calligaris – Era stata buona l’idea verticale della svizzera, ma complicato lo stop di petto per la 10 13? Tiro Thomas – Ci prova con un destro potente dai 18 metri sulla sponda di Beccari, palla abbondantemente fuori 15? Tiro-cross di Bonansea – Scende con potenza a destra e mette dentro a mezza altezza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lazio Juventus Women 0-1: Girelli torna provvidenziale. Canzi respira