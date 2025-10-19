Lazio Gila tuona | Infortuni? Forse qualcuno ha fatto una magia nera su di noi

Calcionews24.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lazio, Mario Gila: «Punto importante contro l’Atalanta, dobbiamo imparare a soffrire insieme». Le parole del difensore dopo l’Atalanta Dopo il pareggio a reti bianche tra Atalanta e Lazio al Gewiss Stadium, il difensore biancoceleste Mario Gila ha commentato la prestazione della squadra ai microfoni di DAZN, sottolineando l’importanza del risultato e la capacità del gruppo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

lazio gila tuona infortuni forse qualcuno ha fatto una magia nera su di noi

© Calcionews24.com - Lazio, Gila tuona: «Infortuni? Forse qualcuno ha fatto una magia nera su di noi»

News recenti che potrebbero piacerti

lazio gila tuona infortuniLazio, Gila tuona: «Infortuni? Forse qualcuno ha fatto una magia nera su di noi» - Le parole del difensore dopo l’Atalanta Dopo il pareggio a reti bianche tra Atalanta e Lazio al Gewiss St ... Come scrive calcionews24.com

lazio gila tuona infortuniAtalanta-Lazio, Gila: “Punto importantissimo. Infortuni? Non so cosa sta succedendo” - Le parole del giocatore biancoceleste intervenuto dopo il triplice fischio della gara odierna direttamente dal campo della New Balance Arena ... Segnala msn.com

lazio gila tuona infortuniLazio, Sarri vuole garanzie su Romagnoli e Gila: entrambi i difensori in scadenza contrattuale nel 2027 - Sarri non considera affatto un caso che le uniche due vittorie ... Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Lazio Gila Tuona Infortuni