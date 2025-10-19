Lazio Gila tuona | Infortuni? Forse qualcuno ha fatto una magia nera su di noi
Lazio, Mario Gila: «Punto importante contro l’Atalanta, dobbiamo imparare a soffrire insieme». Le parole del difensore dopo l’Atalanta Dopo il pareggio a reti bianche tra Atalanta e Lazio al Gewiss Stadium, il difensore biancoceleste Mario Gila ha commentato la prestazione della squadra ai microfoni di DAZN, sottolineando l’importanza del risultato e la capacità del gruppo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Gila Lazio, lo spagnolo fa chiarezza sul futuro: «Qui mi sento felice ed importante, per il futuro ho un sogno» - facebook.com Vai su Facebook
Lazio, riecco la Premier su Gila: a gennaio può partire. La situazione - X Vai su X
Lazio, Gila tuona: «Infortuni? Forse qualcuno ha fatto una magia nera su di noi» - Le parole del difensore dopo l’Atalanta Dopo il pareggio a reti bianche tra Atalanta e Lazio al Gewiss St ... Come scrive calcionews24.com
Atalanta-Lazio, Gila: “Punto importantissimo. Infortuni? Non so cosa sta succedendo” - Le parole del giocatore biancoceleste intervenuto dopo il triplice fischio della gara odierna direttamente dal campo della New Balance Arena ... Segnala msn.com
Lazio, Sarri vuole garanzie su Romagnoli e Gila: entrambi i difensori in scadenza contrattuale nel 2027 - Sarri non considera affatto un caso che le uniche due vittorie ... Come scrive ilmessaggero.it