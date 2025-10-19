L’avvertimento degli Usa | Attacco imminente di Hamas contro i civili di Gaza – La diretta
Gli Stati Unti hanno informato i paesi che hanno partecipato all’accordo di pace a Gaza di una « imminente violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas contro la popolazione» della Striscia. L’avvertimento arriva dal Dipartimento di Stato, secondo cui il «pianificato attacco contro i civili palestinesi costituirebbe una diretta e grave violazione del cessate il fuoco e metterebbe a rischio i significativi progressi raggiunto con la mediazione». Se Hamas agirà in tal senso «saranno prese misure per proteggere la popolazione di Gaza e preservare l’integrità del cessate il fuoco». L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
