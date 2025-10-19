Lavori in corso alla Scuola di Pantalla
TODI - È in stato avanzato il cantiere nella scuola di Pantalla, dove gli interventi vedono in questo momento l’ultimazione del cappotto esterno, cui seguirà la rasatura, e il rifacimento delle superfici di copertura, in parte già effettuata. "Rispetto al progetto originario – informa il settore dei lavori pubblici – si è dovuto procedere in variante anche al rifacimento dell’intonaco esistente che, risultando ammalorato, avrebbe potuto compromettere la qualità del lavoro in termini di adesione, infiltrazioni e ponti termici ed anche le prestazioni della coibentazione". "Con questa integrazione - sottolinea il sindaco - la riqualificazione energetica dei diversi corpi di fabbrica dell’edificio, finalizzata al risparmio energetico e al miglioramento del comfort termico degli ambienti educativi, porta l’investimento finale a quota 418 mila euro, con un contributo da parte del bilancio comunale di quasi 100 mila euro in aggiunta al finanziamento ottenuto a valere sui fondi PR FESR". 🔗 Leggi su Lanazione.it
