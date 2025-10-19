Lavori abusivi in un immobile operai in nero e eternit | sequestro e denuncia per un 29enne
I carabinieri della stazione di Riposto, in collaborazione con il Nucleo ispettorato del lavoro (Nil) di Catania e con il supporto tecnico dell’Arpa Sicilia, hanno eseguito un sequestro preventivo di un immobile situato nel centro storico del paese, denunciando un 29enne del posto per violazione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Napoli. Gli agenti dell'Unità Operativa Avvocata, hanno sequestrato un immobile sito in Vico tre Re nei quartieri spagnoli dove erano in corso lavori edili abusivi finalizzati alla realizzazione di un B&B. All’atto del controllo il personale della Polizia Locale di Na - facebook.com Vai su Facebook
Lavori abusivi, eternit e operai in nero: in pratica il cantiere “perfetto”. Denunciato 29enne a Riposto - I Carabinieri della Stazione di Riposto, in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania NIL e con il supporto tecnico dell’ARPA Sicilia- Lo riporta gazzettinonline.it
Completano i lavori abusivi dopo tre sigilli e vanno a vivere nella casa - Nonostante tre denunce presentate dal deputato di Alleanza Verdi–Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, e tre sequestri eseguiti dalla Polizia Municipale, gli a ... Riporta ilfattovesuviano.it
Piove dal soffitto: occupanti abusivi cacciano operai dalla casa popolare - I tecnici della ditta di manutenzione avevano provato da tempo a risolvere il guasto ma gli occupanti abusivi non avevano permesso loro di entrare. Si legge su romatoday.it