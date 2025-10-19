Lavori abusivi in un immobile operai in nero e eternit | sequestro e denuncia per un 29enne

I carabinieri della stazione di Riposto, in collaborazione con il Nucleo ispettorato del lavoro (Nil) di Catania e con il supporto tecnico dell’Arpa Sicilia, hanno eseguito un sequestro preventivo di un immobile situato nel centro storico del paese, denunciando un 29enne del posto per violazione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

