Lavoratori in nero nei cantieri Filca Cisl | Più ispettori per verificare il rispetto delle regole
"Esprimiamo il nostro plauso ai carabinieri del nucleo tutela lavoro di Palermo che hanno scoperto nel corso di 16 ispezioni in altrettanti cantieri edili la presenza di 12 lavoratori in nero su 54 controllati ma ribadiamo che è necessario che si rafforzi il lavoro congiunto tra tutti i soggetti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondisci con queste news
L'operazione della Guardia di finanza ha portato alla scoperta di 24 lavoratori in nero Vai su Facebook
#GdiF #Palermo: caporalato e lavoratori in nero presso una casa di riposo per anziani. Eseguite misure cautelari personali e reali nei confronti dei gestori. Sequestrati 100 mila euro e un immobile. #NoiconVoi - X Vai su X
Lavoro nero nei cantieri, la Filca Cisl: «Bene i controlli, ma serve un’azione congiunta per garantire sicurezza e legalità» - «Esprimiamo il nostro plauso ai Carabinieri del nucleo tutela lavoro di Palermo che hanno scoperto, nel corso di 16 ispezioni in altrettanti cantieri edili, la presenza di 12 lavoratori in nero su 54 ... Lo riporta msn.com
Lavoratori in nero in cantieri a Palermo, Filca Cisl:”Bene i controlli e plauso ai carabinieri ma si rafforzi lavoro congiunto tra soggetti preposti alla vigilanza - ] ... Segnala blogsicilia.it
Controlli nei cantieri, scoperti lavoratori in nero e riscontrate irregolarità - Nell’ambito dei controlli predisposti nei primi quindici giorni del mese di ottobre dal Gruppo Carabinieri Tutela Lavoro di Palermo, il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Palermo ha effettuato, nel capo ... Da grandangoloagrigento.it