Lavoratori in nero nei cantieri Filca Cisl | Più ispettori per verificare il rispetto delle regole

Palermotoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Esprimiamo il nostro plauso ai carabinieri del nucleo tutela lavoro di Palermo che hanno scoperto nel corso di 16 ispezioni in altrettanti cantieri edili la presenza di 12 lavoratori in nero su 54 controllati ma ribadiamo che è necessario che si rafforzi il lavoro congiunto tra tutti i soggetti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

