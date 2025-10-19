L’Avis Sassocorvaro azzecca un tris di gol

Ilrestodelcarlino.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

muraglia 1 mercatellese 1 MURAGLIA: Bregu, Carnaroli (14’ st Federici), Lunadei (41’ st Montinaro), Sensoli (25’ st Balapitiya), Baldini, Magnani, Fabi (1’ st Fuzzi), Falcioni (28’ st Clementi), Tartaglia, Rossini, Gurini. All. La Volpicella. MERCATELLESE: Rossi, Sansuini, Gregori, Seck, Ruci, Bricca, Cerpolini (12’ st Matteucci), Ciaffoni (32’ st Fiore), Bozzi (41’ st Ciasullo), Corsini, Cappelletti (23’ st Agnesi). All. Sbrega. Arbitro: Nicoletti di Macerata. Reti: 7’ pt Baldini, 30’ st Corsini PESARO Continua la scia di pareggi per il Muraglia che divide la posta con la Mercatellese. In avvio Baldini porta in vantaggio i locali con un siluro dalla tre quarti che trova una deviazione che beffa Rossi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

l8217avis sassocorvaro azzecca un tris di gol

