L’Avis Sassocorvaro azzecca un tris di gol
muraglia 1 mercatellese 1 MURAGLIA: Bregu, Carnaroli (14’ st Federici), Lunadei (41’ st Montinaro), Sensoli (25’ st Balapitiya), Baldini, Magnani, Fabi (1’ st Fuzzi), Falcioni (28’ st Clementi), Tartaglia, Rossini, Gurini. All. La Volpicella. MERCATELLESE: Rossi, Sansuini, Gregori, Seck, Ruci, Bricca, Cerpolini (12’ st Matteucci), Ciaffoni (32’ st Fiore), Bozzi (41’ st Ciasullo), Corsini, Cappelletti (23’ st Agnesi). All. Sbrega. Arbitro: Nicoletti di Macerata. Reti: 7’ pt Baldini, 30’ st Corsini PESARO Continua la scia di pareggi per il Muraglia che divide la posta con la Mercatellese. In avvio Baldini porta in vantaggio i locali con un siluro dalla tre quarti che trova una deviazione che beffa Rossi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Oggi a Sassocorvaro si festeggiano i 60 anni di vita dell’Avis. Il mio grazie sincero a tutti i donatori. Ho avuto un disperato bisogno di sangue un po’ di anni fa e non sarei qui senza il cuore di chi dona il sangue ? Chi dona il sangue, dona la vita! - facebook.com Vai su Facebook
