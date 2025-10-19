L' autobiografia sincera di Enzo Iacchetti | la presenta a Bologna

Bolognatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 22 ottobre Enzo Iacchetti presenta il suo ultimo libro intitolato "25 minuti di felicità (senza mai perdere la malinconia) in dialogo con Vito. Con il timbro irriverente che lo contraddistingue, Enzo Iacchetti scrive un'autobiografia sincera, quella di un uomo che ha fatto ridere. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

