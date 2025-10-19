L' autobiografia sincera di Enzo Iacchetti | la presenta a Bologna
Mercoledì 22 ottobre Enzo Iacchetti presenta il suo ultimo libro intitolato "25 minuti di felicità (senza mai perdere la malinconia) in dialogo con Vito. Con il timbro irriverente che lo contraddistingue, Enzo Iacchetti scrive un'autobiografia sincera, quella di un uomo che ha fatto ridere. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
