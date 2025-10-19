Lautaro Martínez leader e goleador | a un passo da un nuovo record con l’Inter

Inter News 24 Lautaro Martínez, il bomber argentino vicinissimo a superare un nuovo record con la maglia nerazzurra! Le ultime sul capitano dei nerazzurri. Capitano, simbolo e punto di riferimento dell’Inter di Cristian Chivu, Lautaro Martínez continua a scrivere pagine di storia con la maglia nerazzurra. L’attaccante argentino, protagonista assoluto anche in Champions League, è sempre più vicino a un nuovo traguardo personale che lo proietta tra le leggende del club. Numeri da fuoriclasse europeo. Nel 2025, Lautaro è tra i migliori marcatori della massima competizione europea: 10 gol in nove partite, al pari di Harry Kane e Kylian Mbappé. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Martínez, leader e goleador: a un passo da un nuovo record con l’Inter

