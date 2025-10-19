Lautaro inspiegabilmente nervoso in Roma Inter ora Chivu si trova davanti ad un dilemma | l’analisi

Inter News 24 della Gazzetta dello Sport. L’attacco dell’Inter continua a funzionare, anche senza il suo uomo di punta. Nonostante l’assenza per infortunio di Marcus Thuram, il reparto offensivo nerazzurro ha dato risposte importanti nella vittoria contro la Roma. Ange-Yoan Bonny ha deciso il match con un gol da attaccante vero, confermando il suo magic moment, mentre Pio Esposito, entrato nella ripresa, ha mostrato ancora una volta la sua crescita e la sua affidabilità. Il tecnico Cristian Chivu può quindi dirsi soddisfatto, pur dovendo gestire una nota stonata: la prestazione opaca del capitano Lautaro Martínez. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro inspiegabilmente nervoso in Roma Inter, ora Chivu si trova davanti ad un dilemma: l’analisi

