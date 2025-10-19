Laura Santi suo marito a Verissimo | Mi manca ma ha conquistato la sua libertà

Ildifforme.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Laura Santi a luglio ha scelto il suicidio assistito e suo marito Stefano è andato a Verissimo a raccontare la loro storia. Non sono mancate le lacrime, anche da parte della conduttrice. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

laura santi suo marito a verissimo mi manca ma ha conquistato la sua libert224

© Ildifforme.it - Laura Santi, suo marito a Verissimo: “Mi manca, ma ha conquistato la sua libertà”

Leggi anche questi approfondimenti

laura santi suo maritoLaura Santi, dalla malattia agli ultimi momenti prima di morire: il ricordo del marito Stefano - Al salotto di Silvia Toffanin porterà la storia di Laura Santi, la giornalista umbra con sclerosi multipla morta ... Scrive ilmessaggero.it

laura santi suo maritoStefano Massoli, chi è il marito di Laura Santi/ Dopo la morte: “C’è come non mai: mi ha detto addio con…” - Stefano Massoli, chi è il marito di Laura Santi: "Le ho detto ‘Amore, sei libera’". Da ilsussidiario.net

laura santi suo maritoChi è Stefano Massoli, tutto sul marito di Laura Santi - Stefano Massoli, marito di Laura Santi, la donna scomparsa nel luglio 2025: la loro vita insieme nonostante la malattia. Riporta donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Laura Santi Suo Marito