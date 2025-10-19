Laura Santi suo marito a Verissimo | Mi manca ma ha conquistato la sua libertà

Laura Santi a luglio ha scelto il suicidio assistito e suo marito Stefano è andato a Verissimo a raccontare la loro storia. Non sono mancate le lacrime, anche da parte della conduttrice. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Laura Santi, suo marito a Verissimo: “Mi manca, ma ha conquistato la sua libertà”

