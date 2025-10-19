Laura la rinascita dopo la leucemia | Dal trapianto alla medaglia d’oro Ho imparato il valore del tempo

Macerata, 19 ottobre 2025 – “Io sono qua perché una persona mi ha donato il suo midollo osseo e si è messa a disposizione senza pensarci due volte e senza sapere chi fossi”. La civitanovese Laura Baleani, impiegata di 51 anni, racconta la sua storia che attraversa la paura, la disperazione, la speranza e la rinascita. Una storia capace di commuovere tante persone, ci è riuscita raccontandola a teatro, ma anche spingere molti oggi al centro commerciale Val di Chienti dove alle 9.30 ci sarà CorriAdmo, la manifestazione che non solo raccoglie fondi ma soprattutto diffonde la cultura della donazione del midollo osseo, ben sapendo che solo una persona su centomila è compatibile con chi ora sta aspettando una donazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Laura, la rinascita dopo la leucemia: “Dal trapianto alla medaglia d’oro. Ho imparato il valore del tempo”

News recenti che potrebbero piacerti

Siamo entrati dietro le quinte di un restauro Nel cuore di Arezzo, all’interno del maestoso Palazzo di Pellicceria, Laura Ghezzi, restauratrice dell’associazione La Staffetta, ci guida in un percorso di rinascita: “Dalla Polvere alla Luce. La storia di un miracolo d - facebook.com Vai su Facebook

Laura, la rinascita dopo la leucemia: “Dal trapianto alla medaglia d’oro. Ho imparato il valore del tempo” - Io sono qua perché una persona si è messa a disposizione e io devo fare che la mia storia possa essere d’aiuto a ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

BigMama: «Come ho scoperto di avere il cancro». Il racconto del linfoma di Hodgkin e della rinascita - A soli 23 anni BigMama, la cantante simbolo di autenticità e body positivity, ha scoperto di avere un linfoma di Hodgkin. Secondo msn.com