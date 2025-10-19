L' attesa per l' apertura della Biblioteca nell' ex Rossani | nasce l' iniziativa ' La Casa nel Parco'

19 ott 2025

Il 23 ottobre prenderà il via il percorso di partecipazione e innovazione giovanile del progetto ‘La Casa nel Parco’, promosso dall’Assessorato alle Culture del Comune di Bari con il sostegno di Anci. L’iniziativa, trasformerà l’ex Caserma Rossani in un polo di creatività, cultura e innovazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

