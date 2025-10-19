L’attesa di Strozza per il feretro di Pamela Domenica sera una fiaccolata a Milano
La comunità di Strozza in queste ore si è stretta intorno ai familiari di Pamela Genini, la 29enne originaria della Valle Imagna uccisa a coltellate nel suo appartamento milanese dal compagno Gianluca Soncin. Il feretro della giovane dovrebbe fare rientro lunedì 20 ottobre e sarà traslato alla casa del commiato di Almè. Pamela era nata a Val Brembilla, a Strozza si era trasferita qualche anno dopo con la madre Una, di origine russe, e il padre Sergio. Manca ancora una data, ma i funerali saranno celebrati nel piccolo borgo valdimagnino, dove la 29enne tornava spesso per stare vicino ai familiari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
