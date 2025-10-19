L' attentato a Sigfrido Ranucci e la pista ' ndrangheta ed eolico dalla puntata di Report alla frase È finito

Riguardo all'attentato a Sigfrido Ranucci, si indaga sul possibile movente legato a un servizio di Report sull'eolico e la 'ndrangheta nel Nordest. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Attentato a Ranucci, spunta un’altra pista: indagini sulla “mala” dell’eolico. L'indizio nel trasferimento di un pentito sentito da Report - C’è un’altra pista sulla quale sta lavorando la Procura di Roma per capire la matrice della bomba carta con un chilo di polvere pirica fatta esplodere alle 22 di ... Come scrive ilmattino.it

Attentato a Ranucci, indagini su pista locale e ambienti ultras a Roma - Si indaga tra malavita locale, frange estreme del tifo organizzato e ambienti radicali. Da cataniaoggi.it

attentato sigfrido ranucci pistaAttentato a Sigfrido Ranucci: gli affari dei clan e la criminalità organizzata, le piste seguite dagli inquirenti - Sono quattro/cinque le piste seguite dai carabinieri riguardo l'attentato subito da Sigfrido Ranucci nella sua abitazione di Pomezia ... Lo riporta fanpage.it

