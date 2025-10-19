L' attentato a Ranucci collegato a un’inchiesta di Report sugli interessi della ’ndrangheta nell’eolico?

19 ott 2025

Al momento è solo una coincidenza, ma nelle prossime ore potrebbe essere qualcosa di più. Secondo Il Messaggero e Il Fatto Quotidiano l'attentato a Sigfrido Ranucci potrebbe essere collegato agli interessi della 'ndrangheta sull'eolico. Dieci ore prima che le auto del giornalista Rai e della figlia saltassero in aria davanti all’abitazione del giornalista a Capo Ascolano un collaboratore di giustizia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

